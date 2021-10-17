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التربية العراقية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-17T12:32:41+0000
التربية العراقية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاحد، موعد بدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن الدوام سيكون أربعة أيام في الاسبوع.  

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلىل وكالة شفق نيوز، إن هيئة الرأي في وزارة التربية قررت انطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من شهر تشرين الثاني لعام 2021 ، ويكون دوام الطلبة حضورياً لأربعة أيام في الأسبوع ، مع تعليق عطلة يوم السبت .

وأضافت أن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي والمديرية العامة للأشراف التربوي ، فضلاً عن المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ستقوم بوضع آليات الدوام الرسمي.

وفي بيان لاحق، أشارت التربية إلى أن هيئة الرأي في الوزارة صوتت بالاجماع اضافة (10) درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية ( من الصف الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الاعدادي بفروعه كافة والمعاهد ومن ضمنها الصف السادس الابتدائي ) "الدور الثاني" انسجاما مع الازمة الصحية العالمية ، على ان تضع المديرية العامة للتقويم والامتحانات آلية تنفيذ القرار .

وأشار البيان أيضاً إلى أن هيئة الرأي في وزارة التربية قرر كذلك شمول الطلبة المصابين بمرض "السرطان" بالتقديم على (الانتساب) ، وذلك بعد تقديمهم التقارير الصحية الخاصة بهذه الاصابة والسماح لهم من اداء الامتحانات فقط في نهاية السنة من (100) .

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