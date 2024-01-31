التربية العراقية تعلن موعد الامتحانات الوزارية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، موعد الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية (السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي).

وقررت الوزارة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إجراء الامتحانات في شهر حزيران المقبل.

وذكر البيان، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ناقش عددا من المحاور والاجندات التربوية المهمة مع أعضاء صندوق التربية المركزي خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد في ديوان الوزارة".

واشار البيان الى "تقديم الدعم الكامل لورش التعليم المهني لتمكين الشباب من ريادة الأعمال وتوفير المستلزمات اللوجستية للامتحانات الوزارية المقرر إقامتها في شهر حزيران المقبل، إضافة الى التصويت على دفع مستحقات (1206) حالات إنسانية تنوعت بين عمليات جراحية وزواج وحالات حريق وإبداع وابتكار".