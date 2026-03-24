التربية العراقية تعلن "مبكراً" مواعيد الامتحانات النهائية (جداول)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، بشكل مبكر، جداول الامتحانات النهائية للدراستين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2025 ـ 2026 (الدور الأول)، في خطوة تأتي قبل نحو شهرين من موعد انطلاقها، خلافاً لما جرت عليه العادة في إعلانها قبل فترة وجيزة.

وبحسب الوثائق الصادرة عن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، فإن امتحانات الدراسة الابتدائية ستنطلق في 9 أيار 2026، فيما تبدأ امتحانات الدراسة المتوسطة في 16 أيار 2026.

ووجّهت الوزارة المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، عدا إقليم كردستان، بتعميم الجداول على المدارس واعتمادها، مع إبلاغ التلاميذ والطلبة بالمواعيد المحددة.

وتُظهر الوثائق أن الإعلان عن الجداول جاء بوقت مبكر مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كانت الوزارة تعلن عادة مواعيد الامتحانات قبل فترة قصيرة لا تتجاوز عشرة أيام من انطلاقها.