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التربية العراقية تعلن قرارات جديدة حول العام الدراسي 2019 - 2020

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-19T09:01:41+0000
التربية العراقية تعلن قرارات جديدة حول العام الدراسي 2019 - 2020

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية، توضيحاً يخص بعض التساؤلات الواردة إليها حول العملية التعليمية والتربوية للعام الدراسي 2019 – 2020. 

وذكر بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي للوزارة أن، المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة، وجهت بالعمل على احتساب غيابات التلاميذ والطلبة من الـ2 من شهر كانون الثاني لعام 2020، فضلاً عن ذلك رفع درجة التلميذ للصفوف الأربعة الأولى، في حال الاشتراك بالامتحانات الدور الثاني ولم يحصل على درجة النجاح.

وبينت أن قرار الـ(10) درجات ساري المفعول للدور الثاني للعام الدراسي الحالي.

وختم البيان، بالزام التلاميذ من أداء الامتحانات الشفوية والتحريرية للمواد المشمولة بالامتحانات الشفوية والتحريرية

 


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