التربية العراقية تعلن ضوابط الانتساب لطلبة المراحل الثانوية

شفق نيوز- بغدادأعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، عن ضوابط الدوام بالانتساب للعام الدراسي 2025–2026.

وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن تعليمات تقديم وقبول طلبة المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) من الراغبين بالانتساب جاءت على النحو الآتي: يُسمح للطلبة بالاشتراك طوعاً في المدرسة الإلكترونية، حيث يؤدي الطالب المشترك امتحاني نصف السنة وآخر السنة حضورياً في مدرسته الأصلية، ويُعفى من أداء الامتحانات الفصلية الأخرى، فيما يخضع الطلبة غير المشتركين في المدرسة الإلكترونية إلى الامتحانات الفصلية ونصف السنة وآخر السنة حضورياً وفق النظام المعمول به.

أما ضوابط انتساب طلبة الصفوف غير المنتهية (الأول والثاني المتوسط، والرابع والخامس الإعدادي)، فتقضي بأن يؤدي طلبة الانتساب امتحان الفصل الأول (امتحانين ونصف السنة والفصل الثاني امتحانين) ويُقسم الناتج على ثلاثة ليُعد معدلاً للسعي السنوي وامتحان نهاية السنة، ولا يمكن إلغاء الانتساب لأي سبب كان.

كما نصت الضوابط على إلغاء المنحة عن الطلبة المقبولين بالانتساب، على أن يتم تقديم طلب الانتساب عبر تطبيق المدرسة الإلكترونية حصراً ومجاناً، ويُشمل طلبة الانتساب بالإعفاء الفردي والعام.

وأشار البيان إلى أن التقديم سيكون حصراً ومجاناً عبر تطبيق المدرسة الإلكترونية، الذي يمثل البوابة الرسمية لتنظيم الإجراءات إلكترونياً، مبيناً أن آخر موعد للتقديم هو يوم 30 تشرين الثاني 2025.