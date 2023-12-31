التربية العراقية تعلن صرف المنحة الطلابية الشهرية بأثر رجعي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، إطلاق المنحة المالية للطلبة والتلاميذ وبأثر رجعي لمدّة 3 أشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول).

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن، المنحة شملت أكثر مليون و850 ألف طالب بين مرحلتي الابتدائية والثانوية.

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، إطلاق المنحة المالية للطلبة والتلاميذ وبأثر رجعي لمدّة 3 أشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول).

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن، المنحة شملت أكثر مليون و850 ألف طالب بين مرحلتي الابتدائية والثانوية.

من جهته أكدت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلاق منحة التلاميذ بالتنسيق مع وزارة التربية ولأكثر من مليون و (850) ألف تلميذ و بمبلغ يقارب (200) مليار دينار بأثر رجعي ولاشهر تشرين الاول و الثاني وكانون الاول.

وأوضحت الهيئة في بيان انها اتمت اطلاق دفعة الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2024، لاكثر من مليونين و(159) ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (470) مليار دينار . وسيكون تسلم الراتب تدريجيا .

وأضاف البيان أن عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغت أكثر من مليون و(576) ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (381) مليار دينار ، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (576) ألفاً بمبلغ يصل إلى أكثر من(88) مليار دينار.

وأكد البيان أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ماضية بتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم الفئات الاكثر هشاشة من خلال اطلاق الوجبات اللاحقة للأسر ممن هم دون خط الفقر.