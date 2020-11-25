التربية العراقية تعلن جملة إجراءات لنظام الدوام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ اتخذت وزارة التربية العراقية، الأربعاء، إجراءات استعداداً للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، في ظل تفشي جائحة "كورونا".

وذكر بيان للوزارة، شُكلت خلية أزمة برئاسة وزير التربية علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الأزمات وإيجاد المعالجات السريعة لها، فضلاً عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي أو ثانوي).

وأضاف "المرحلة الابتدائية قُسمت أيام الدراسة فيها، (يوم السبت لتلاميذ الصف الأول، ويوم الأحد للصف الثاني، ويوم الإثنين للصف الثالث، اما يوم الثلاثاء فللصف الرابع، ويوم الأربعاء للصف الخامس وأخيراً يوم الخميس للصف السادس الابتدائي).

وجاء في البيان ايضاً، "كذلك الحال في دوام المدارس الثانوية بمستواها (المتوسط والإعدادي)، فقد خُصص (يوم السبت للصف الأول المتوسط، ويوم الأحد للصف الثاني المتوسط، ويوم الاثنين للصف الثالث المتوسط، ويوم الثلاثاء للصف الرابع الاعدادي، ويوم الأربعاء للصف الخامس الإعدادي، ويوم الخميس للصف السادس الإعدادي)".

اما فيما يخص دوام المدارس الاهلية ذكرت التربية، أنه سيكون ليوم واحد أيضاً، كما أن دوام أعضاء الهيئات الإدارية والاشرافية والتعليمية سيكون بواقع 50% من الملاك الكلي.

وقال إنها ستقوم بتوفير (التعليم عن بُعد) بواسطة القناة التربوية ودعم القنوات المحلية لمختلف المواد والمراحل الدراسية، إذ تُضاف حصص المواد التي تُدرس (عن بعد) الى حصص المواد التي تدرس بالتعليم المباشر، لتعزيز عملية تعليم الطلبة وإثرائها ، مع تأكيد أهمية اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والأساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة) .

كما أكدت الوزارة في البيان تطبيق إجراءات السلامة للطلبة والملاكات التعليمية وتأكيد ارتداء الكمامات، إذ تتولى إدارة المدرسة مسؤولية إحالة أي تلميذ أو طالب تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، الى المراكز الصحية لإجراء الفحوص اللازمة تبعاً للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة.

وختم البيان بأن، الوزارة قامت بتعليق الأنشطة المدرسية مثل (الاحتفالات والمسابقات الرياضية) حفاظاً على سلامة الطلبة لتجنبهم الإصابة بهذا الوباء.