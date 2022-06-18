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التربية العراقية تعلن جدول امتحانات الصفوف المنتهية للتعليم المهني

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T12:52:11+0000
التربية العراقية تعلن جدول امتحانات الصفوف المنتهية للتعليم المهني

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، مواعيد الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2021-2022 الدور الأول للصفوف المنتهية للتعليم المهني لفروعه وتخصصاته كافة.

وذكرت الوزارة في بيان مرفق بجدول الامتحانات، ورد لوكالة شفق نيوز، ان امتحانات اعداديات التعليم، الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفنون التطبيقية، وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات، والتمريض، ستبدأ في يوم الأربعاء المصادف السابع من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن أداء الامتحان سيكون في الساعة السابعة صباحاً، وفي حال صادف يوم الامتحان عطلة رسمية ينتقل موعد الامتحان الى اليوم التالي، مضيفة أن امتحان معاهد السياحة باختصاصاتها كافة يكون في يوم الاثنين الثامن من شهر آب/ أغسطس المقبل.

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