التربية العراقية تعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني للابتدائية والمتوسطة إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الإثنين، تأجيل امتحانات الدور الثاني للابتدائية والمتوسطة إلى إشعار آخر.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة التربية تقرر تأجيل الامتحانات الوزارية للدراستين الابتدائية والمتوسطة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2021 – 2022 ، الى إشعارٍ آخر"، مبينةً ان "القرار جاء مراعاةً للظروف الطارئة التي يمر بها بلدنا الحبيب وحفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلبة الأعزاء".

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.