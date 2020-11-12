التربية العراقية تعلن تفاصيل جديدة عن العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، تفاصيل جديدة عن العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن دوام الطلبة سيكون ليوم واحد في الاسبوع.

وقال وزير التربية علي حميد مخلف في تصريحات ادلى بها خلال زيارته الى محافظة كربلاء ونقلتها وسائل اعلام حكومية، إن "خطة متكاملة تم اعدادها استعداداً للعام الدراسي الجديد"، مشيرا الى التوجه "نحو نوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني".

وأوضح أن "الدوام في المدارس سيكون يوماً واحداً في الأسبوع وأربعة أيام بالمنزل عبر الأنترنت".

وأضاف وزير التربية العراقي، أن "الطالب الذي يتعذر عليه الحصول على الأنترنت؛ بإمكانه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي"، مشيراً إلى "اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً للمدارس كافة".

وقررت وزارة التربية، في 7 تشرين الثاني الحالي، تعليق عطلة يوم السبت في جميع مدارس العراق ليكون الدوام بواقع ستة أيام في الاسبوع خمسة منها ستكون تعليما الكترونيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة التربية قررت "تعليق عطلة يوم السبت اي سيكون الدوام 6 ايام في الاسبوع على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الايام الكتروني"، مشيرا الى انه "ستكون هناك فرق من قبل وزارة الصحة تزور المدارس من اجل التعقيم والتعفير والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس من التباعد الاجتماعي وغيرها من الارشادات الصحية".

وتابع "هذه بداية لانطلاق عام دراسي جديد من اجل مراقبة الموقف الوبائي بعدها ممكن اتخاذ قرارات اخرى"، داعيا الطلبة الى "متابعة المنصات الالكترونية، وعلى الجميع التكاتف من اجل استمرار عام دراسي وتعليمي وتربوي".