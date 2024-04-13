التربية العراقية تعلن استرداد أكثر من خمسين مليار دينار واعتقال مهدريها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، استرداد أكثر من خمسين مليار دينار عراقي والقبض على مهدريها في تربية الديوانية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق الوزاري المكلف من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بالتدقيق والرقابة والتحقيق بأعمال وإدارة المديرية العامة للتربية في الديوانية تمكن من إحكام قبضته على المتسببين بإهدار أكثر من خمسين مليار دينار عراقي من المال العام".

ولفت البيان إلى أن "التحقيق توصل الى ضياع (360) مليون دينار كرسم طابع حملة وطنية لبناء مدارس ورياض اطفال، وضبط أكثر من (180) مليوناً كمبالغ إيرادات رسوم تصديق وثائق امتحانية لم يتم استحصال أيٍّ منهما إضافة الى ما يقارب مليار دينار كمصاريف فائضة، وضرائب دخل زادت عن خمسين مليار دينار لم يتم حسمها منذ سنوات".

وأشار البيان إلى "مصادقة وزير التربية على محاضر التحقيق وإشرافه المباشر على الفريق الوزاري موصيا بإنزال العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال".

ووجه الجبوري الفريق باستكمال المهام المناطة به وتعميم التدقيق والتحقيق في باقي المديريات العامة للتربية كافة للوقوف على مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين عن سوء الإدارة.