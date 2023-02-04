التربية العراقية تعلق على دخول مادة "الاجتماعيات" في الامتحانات النهائية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية، كريم السيد، يوم السبت، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله حول دخول مادة "الاجتماعيات" في الامتحانات النهائية لجميع المراحل الدراسية.

وقال السيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لم تُصدر الوزارة أي خبر او معلومة او قرار جديد يتعلّق بمادة الاجتماعيات لأي مرحلة دراسية ولا أي اشارة للمواد الداخلة بالامتحانات".

وأضاف "سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بخصوص مُطلقي الشائعات التي تربك طلبتنا وعوائلنا والرأي العام في ابتداع أخبار لا صحة لها ولم تصدر عبر وسائلنا الإعلامية الرسمية".

وكانت وسائل إعلام محلية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال اليومين الماضيين خبراً مفاده أن وزارة التربية قررت عدم إضافة مادة "الاجتماعيات" في الامتحانات النهائية لجميع المراحل الدراسية.