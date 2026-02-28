التربية العراقية تعطل دوام مدارس الممثليات في كوردستان ليومين

شفق نيوز- بغداد

وجه وزير وزير التربية وكالةً أحمد جاسم الأسدي، يوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس التابعة لممثليات الوزارة في إقليم كوردستان، أقسام (أربيل، السليمانية، دهوك)، ليومي الأحد والاثنين.

وجاء في بيان الاسدي، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار هو "مراعاةً للظروف الامنية التي تشهدها المنطقة".

وأضاف أن "القرار يأتي ضمانًا لسلامة الملاكات التدريسية والتلاميذ والطلبة في عموم مدن الإقليم، مع متابعة مستمرة لتطورات الأحداث خلال الأيام المقبلة واتخاذ ما يلزم وفق المستجدات".

وكانت وزارة التربية والتعليم في اقليم كوردستان، قررت اليوم السبت، تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في الإقليم وذلك على خلفية التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة نتيجة القصف المتبادل بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة اخرى.