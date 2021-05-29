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التربية العراقية تعتمد مجموعة قرارات بعد اجتماع موسع يخص الامتحانات

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-29T14:02:54+0000
التربية العراقية تعتمد مجموعة قرارات بعد اجتماع موسع يخص الامتحانات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، اعتمادها  مجموعة قرارات بعد اجتماع موسع لبحث امتحانات المراحل الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها عقدت، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم المديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات لمناقشة القرارات التي تخص اجراء امتحانات المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وأوضحت أن الاجتماع الذي ترأسهُ وزير التربية علي حميد الدليمي تمخض الى اعتماد مجموعة من القرارات من ضمنها، ان تكون امتحانات مرحلة السادس الابتدائي لهذا العام مدرسية واتاحة الفرصة للملاكات التدريسية لاستكمال تحضيراتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة .

كما اكد المجتمعون، وفق البيان، على ابقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه) وزارية، مشيراً إلى الاتفاق في ختام الاجتماع  على تأجيل البت في قرار امتحانات المراحل غير المنتهية بعد (الأول من شهر تموز) ولحين اكمال المناهج الدراسية عن طريق التعليم "الالكتروني".  

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