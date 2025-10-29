التربية العراقية تطلق منصة رقمية تضم 13 خدمة إلكترونية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، إطلاق منصة رقمية تضم 13 خدمة إلكترونية لتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي بجهود التخطيط التربوي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه تم إطلاق منصة رقمية متكاملة تجمع مختلف الخدمات الإلكترونية في موقع واحد، نفذتها المديرية العامة للتخطيط التربوي/ مركز المعلومات والاتصالات، بهدف اختزال الجهد والوقت وتسهيل وصول المستفيدين من الطلبة والمعلمين والإداريين والمواطنين إلى خدماتهم التربوية والتعليمية بسهولة وسرعة دون تأخير.

وأوضحت أن المنصة تضم 13 خدمة إلكترونية تغطي مجالات متعددة من أعمال الوزارة في مرحلتها الحالية، فضلاً عن احتواء الموقع على نظام دعم فني متكامل يتيح للمستخدمين التواصل المباشر مع فرق المساندة الفنية من خلال نماذج إلكترونية وقنوات مخصصة للاستفسارات، بما يضمن الاستجابة السريعة وحل المشكلات بكفاءة، ويعزز من تجربة المستخدم ورضا المستفيدين.

ونوهت في الختام إلى أن هناك خطة طموحة للاتساع بدائرة العمل لإضافة خدمات أخرى جديدة إلى الموقع.

للاطلاع على الموقع الإلكتروني (اضغط هنا)