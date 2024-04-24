التربية العراقية تطلق مشروع "المدرسة الحكومية الالكترونية" وتحدد مميزاته

شفق نيوز/ أطلقت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، مشروع "المدرسة الحكومية الالكترونية" وعدّته مشروعاً واعداً يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج.

وقال وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري خلال حفل إطلاق المشروع وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن نحتفل اليوم بأولى استراتيجيات وزارة التربية الرامية الى تطبيق البنى التحتية التكنولوجية للتعليم، وتعزيز المهارات، وتمكين التعليم عن بعد من خلال فتح المدرسة الالكترونية التي تعد إحدى وسائل تحقيق تكافؤ الفرص الدراسية وتوفير التعليم الجيد تحت اشراف ومتابعة وزارية مكثفة من قبل مديرية التلفزيون التربوي".

وأضاف، "نحن نقف على مسافة واحدة لافتتاح اهم مشروع تربوي يحقق أهداف الوزارة المستدامة التي تسعى إليها المدرسة الالكترونية كونه مشروعا واعدا يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج والفئات الأخرى الذين لم تحالفهم ظروف الحياة لإكمال دراستهم، وتزويدهم بمهارات المجتمع العلمي والمعرفي اضافة الى القضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي غير المنظم".

وتابع الجبوري، أن "خطواتنا أصبحت واضحة المعالم لترصين التعليم من خلال المدارس الالكترونية والبرامج التربوية الحديثة الأخرى".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد لوكالة شفق نيوز، إن "اطلاق المدرسة الحكومية الالكترونية يعد واحداً من الاهداف التي من المؤمل ان تتحقق من خلاله توفير بيئة موازية للطالب لاجل اللجوء الى الجانب الرسمي التعليمي الالكتروني والذي من الممكن ان يجد فيه الطالب المعلومة والطريقة والاسلوب".

وأوضح أن "الوزارة نظمت اليوم جانباً تعليمياً موازياً يتضمن الكثير من الاهداف اهمها القضاء على التعليم الخصوصي".

أجور المدرسة الالكترونية

واشار السيد الى أن "التسجيل في المدرسة الالكترونية انطلق من بداية شهر نيسان ويستمر إلى نهاية العام وبداية العام الدراسي المقبل".

وأضاف، أن "التسجيل في المدرسة الإلكترونية محدد بأجور، تبلغ 200 الف دينار، مع استثناء ذوي الشهداء والحشد الشعبي والرعاية ليكون تسجيلهم مجاناً".