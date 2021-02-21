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التربية العراقية تصدر قراراً خاصاً لطلبة المسائي

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-21T18:52:40+0000
التربية العراقية تصدر قراراً خاصاً لطلبة المسائي

شفق نيوز/ وجه وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي، الأحد، المديريات العامة بإنهاء معاملات عودة طلبة المسائي المشمولين بسنة عدم رسوب.

وذكر بيان للوزارة، أن الدليمي شدد على تسهيل تحقيق هذا القرار لمنع ضياع العام الدراسي عنهم والسماح لهم بإكماله وأداء الامتحانات مع الطلبة المنتظمين.

وتابع، أن وزير التربية أوعز الى الاشراف التربوي بمتابعة الموضوع مع إدارات المدارس واعطائه الأولوية لضمان تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الوزارة .

كما وأوضح الدليمي انه لن يسمح بتعويق تنفيذ هذا القرار مهما كانت الذرائع، بحسب البيان.

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