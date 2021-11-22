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التربية العراقية تصدر قراراً بعد تظاهرات حاشدة للمحاضرين

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-22T11:44:26+0000
التربية العراقية تصدر قراراً بعد تظاهرات حاشدة للمحاضرين

شفق نيوز / أرسلت وزارة التربية العراقية، كتاباً إلى جميع مديريات التربية، باستثناء إقليم كوردستان، طالبتهم فيه بإرسال قوائم المحاضرين على سلم قرار 315.

وجاء في كتاب وزارة التربية، الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني الجاري، ومذيل بتوقيع واسم وزير التربية فلاح القيسي، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، مطالبة مديريات التربية في محافظات البلاد كافة، عدا إقليم كورستان، بـ"إرسال قوائم المحاضرين على سلم قرار 315، لاتخاذ ما يلزم بالسرعة العاجلة".

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قد أكدت عقب إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين والحرفيين سيتحولون جميعهم إلى عقود.

وخلال 2021، شهدت محافظات عراقية عدة، تظاهرات متقطعة، لمئات العاملين في قطاعات مختلفة، تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار 315.

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