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التربية العراقية تصدر توضيحاً جديداً بشأن عطلة عيد الميلاد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-23T16:26:33+0000
التربية العراقية تصدر توضيحاً جديداً بشأن عطلة عيد الميلاد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، توضيحاً جديداً بشأن عطلة عيد الميلاد الذي يصادف يوم 25 كانون الأول الجاري من كل عام.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بمناسبة ولادة السيد المسيح في 25 كانون الأول، وصادف هذا العام يوم السبت، وهو عطلة رسمية، ونظراً لاهتمام مجلس الوزراء بهذا اليوم وإعطاء يوم الأحد عطلة رسمية، قررت الوزارة أن يكون يومي السبت والأحد عطلة رسمية بالنسبة لدوام المدارس".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة التربية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والمعاهد يوماً واحداً وهو الأحد المقبل، وتأجيل امتحان الدور الثالث للسادس الإعدادي إلى اليوم الذي يليه، بمناسبة أعياد الميلاد.

وكانت الحكومة العراقية، قد قررت تعطيل الدوام  الرسمي ليوم الأحد، الموافق، 26/12/2021، في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

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