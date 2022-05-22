التربية العراقية تصدر توضيحا بشأن حصر القبول في كليات الطب بالطلبة المتميزين

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، ما أشيع حول حصر القبول في كليات الطب وطب الاسنان في الطلبة المتميزين فقط، مبينة أن مسألة القبول في الجامعات والكليات والمعاهد من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح مسجل صوتياً عممه على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام بأن وزارة التربية حددت قبول الطلبة المتميزين فقط لكليات الطب وطب الأسنان هو محتوى كاذب ولا صحة له، ومضلل للطالب والمجتمع العراقي".

وأوضح أن هناك لجنةً من وزارة التربية بهدف وضع امتيازات لطلبة المدارس المتميزة كون دراستهم باللغة الإنجليزية، منوها إلى ان معدلات القبول الخاصة في الكليات هي من صلاحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وليست من وزارة التربية، وان أي طالب يحصل على المعدلات التي توأهله للقبول في كليات الطب سيتم قبوله حسب أنظمة وقوانين وزارة التعليم.