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التربية العراقية تصدر توضيحاً بشأن تحسين المعدل و"للمرة الأخيرة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-10T10:58:22+0000
التربية العراقية تصدر توضيحاً بشأن تحسين المعدل و"للمرة الأخيرة"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ايضاحاً بخصوص قرار تحسين المعدل الذي تم إقرارهُ في وقتٍ سابق.

وذكرت الوزارة في بيان أن قرار تحسين المعدل يقع ضمن صلاحية هيئة الرأي التي أقرته، ولا يدخل في صلاحيات معالي الوزير اجراء اي تعديل عليه، مضيفة بأن هيئة الرأي صوتت بجلستها المرقمة (4) بتأريخ 22 / 3 / 2021 بأن العام الدراسي 2020-2021 هو العام الاخير الذي يطبق فيه نظام تحسين المعدل للطالب الناجح الذي لم يكن راغباً بالمعدل الذي حصل عليه، ولا يسري على الاعوام الدراسية اللاحقة، مشيرةً الى ان نسبة 90% من الطلبة المشاركين في تحسين المعدل اخفقوا وحصلوا على معدلات اقل من التي حصلوا عليها في السنة الاولى.

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