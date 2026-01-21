التربية العراقية تصدر توجيهات للمدارس تشمل شهادات صحية للعاملين

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة التربية العراقية يوم الأربعاء، توجيهات لتعزيز الكشف البيئي والصحي في جميع مدارس البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بمتابعة وتنفيذ توصيات تقرير الكشف البيئي والصحي للمدارس الحكومية والأهلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية للأعوام (2024–2030)، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والدوائر الساندة".

وأضاف البيان، "كما شدد التوجيه على أهمية التعاون مع الدوائر البلدية والخدمية، وتفعيل مجالس أولياء الأمور، والتأكد من استحصال بطاقات الفحص والشهادات الصحية للعاملين، فضلاً عن الحصول على الموافقات الصحية قبل إنشاء المدارس والرياض الأهلية، بشكل يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تدعم سلامة التلاميذ والطلبة والملاكات التربوية".