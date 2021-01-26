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التربية العراقية تصدر توجيهات جديدة تخص نظام التعليم في المدارس

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-26T05:28:21+0000
التربية العراقية تصدر توجيهات جديدة تخص نظام التعليم في المدارس

شفق نيوز/ اوعزت وزارة التربية، الثلاثاء، الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة تنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع استمرار الإغلاق الجزئي للمدارس بسبب جائحة كورونا.

ونقل بيان أوردهُ المكتب الإعلامي أن المديرية العامة للاشراف التربوي وجهت بتنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق جدول الكتروني يعدهُ مدير المدرسة، وذلك من أجل استكمال الخطة التي وضعتها الوزارة وتسهيل إيصال المادة العلمية الكترونياً للتلاميذ والطلبة الأعزاء وللمراحل الدراسية كافة.

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