التربية العراقية تشمل طلبة الصفوف المنتهية "غير المؤهلين" بأداء امتحانات الدور الثاني

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي "غير المؤهلين" بأداء امتحانات الدور الثاني، وكذلك طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط "الراسبين" في الدور الأول بنظام الإعادة.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن هيئة الرأي عقدت اجتماعاً برئاسة وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري، وتم خلاله السماح لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي "غير المؤهلين" بأداء امتحانات الدور الثاني، مقابل استيفاء مبلغ 50 ألف دينار عن كل طالب، وللطلبة المنتظمين حصراً، ولهذا العام الدراسي فقط، على أن يرفع القرار إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه.

كما أقرت الهيئة شمول تلاميذ السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول بنظام الإعادة، بغض النظر عن عدد المواد التي رسبوا فيها، والسماح لهم بأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بهدف منحهم فرصة إضافية لإكمال مسيرتهم الدراسية.