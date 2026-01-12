التربية العراقية تشرع بتدريس الديانة المسيحية في نينوى (وثيقة)

شفق نيوز- نينوى

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، يوم الاثنين، تخصيص حصص دراسية لمادتي اللغة السريانية والتربية الدينية المسيحية لمرحلة السادس الاعدادي بفرعيه العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025–2026.

وذكرت المديرية، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، أنه "استنادا إلى كتاب وزارة التربية / المديرية العامة للدراسة السريانية، فقد تقرر أن يكون عدد الحصص الأسبوعية للمادتين سيكون حصتين اثنتين، بواقع حصة واحدة لمادة اللغة السريانية وحصة واحدة لمادة التربية الدينية المسيحية".

وأضافت أنه "يشمل القرار أقسام التربية في الحمدانية، وبعشيقة، وتلكيف، وأربيل المؤقت، ودهوك المؤقت، وذلك ضمن إطار تنظيم الخطة الدراسية المعتمدة".