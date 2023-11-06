التربية العراقية تسجل "إنجازاً غير مسبوق" وتكشف نسب الالتحاق في المدارس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، ارتفاع نسب الالتحاق في المدارس للعام الدراسي الحالي، كاشفة عن إنجاز "غير مسبوق" في ملف الابنية المدرسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات الالتحاق للتعليم الابتدائي بلغت ما نسبته 94 بالمائة، والثانوي 70 بالمائة"، مبيناً أن "هذه النسب تُقاس من خلال عدد الطلبة المسجّلين مع أعداد السكّان، لذلك هي نسب تقديرية على الفئات العمرية للملتحقين في المدارس، إذ تُحسب أعمار الابتدائية من 6 إلى 12 سنة، والثانوي من 13 إلى 18 سنة".

وأوضح، أن "وزارة التربية سجّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسب الالتحاق لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وهذا يأتي نتيجة عوامل وظروف، حيث عملت الوزارة على بيئة جاذبة للطلبة، واستيعاب الأعداد الباقية في الامتحانات الخارجية ومعاهد الفنون الجميلة والتعليم المهني التي توفّر مساحات للثانوي، فضلاً عن المنحة السنوية، والتغذية المدرسية، وحملة الأبنية المدرسية".

وعن ملف الأبنية المدرسية أكد السيد، أنه "تم إنجاز أكثر من 400 مدرسة، وهناك نحو 300 مدرسة أخرى في طور الاكتمال، وهذه أرقام غير مسبوقة، إذ تأتي بعد توقف لأكثر من عقد، بالإضافة إلى وجود مشروع الوزارة رقم واحد، ومشروع العقد الصيني، وهناك حملات ترميم واستملاك أراضي، وهذه جميعها ساهمت في تحسين الواقع التربوي".

وفي حزيران الماضي أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العزم على تجاوز الاكتظاظ بالمدارس وقال إن حكومته ستنجز 250 مدرسة في بغداد.