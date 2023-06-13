التربية العراقية تستحصل قراراً قضائياً بسحب مشروع متلكئ وتعويض بـ167 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، استحصال قرار قضائي بسحب مشروع متلكئ من احدى الشركات وتعويضها مبلغاً مقداره 167 مليار دينار.

وقال كريم السيد المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية، إن "الوزارة استحصلت قراراً قضائياً بالتعويض بمبلغ وقدره 167 مليار دينار عراقي عن عقد من احدى الشركات المتلكئة في تنفيذ بناء المدارس".

وأوضح ان "مديرية الشؤون القانونية استحصلت القرار بالتعويض ونجحت بسحب العمل من المشروع المتلكئ والحصول على التعويض خلال 3 أشهر من المتابعة المستمرة".