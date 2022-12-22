التربية العراقية ترصد مخالفات باستثمار أراضي المدارس

شفق نيوز/ رصدت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، مخالفات باستثمار أراضي المدارس والمؤسسات التربوية.

وقال المُتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بعد إكتشاف هذا اليوم، مُخالفات ومُلاحظات باستثمار أراضي المدارس والمؤسسات التربوية، فقد وجه الوزير بايقافها فوراً، بغية إعادة النظر بها".

وشدد المتحدث على "وضع ضوابط جديدة صارمة من شأنها الحفاظ على مؤسسات التعليم، وخصوصاً مدارسنا المهنية، لحماية أراضي الدولة وأملاكها العامة واستثمارها بالشكل الأمثل" دون مزيد من التفاصيل.