التربية العراقية ترجئ امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الخميس، إرجاء امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط إلى يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى استحصال موافقة مجلس الوزراء على تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط إلى يوم الخميس الموافق 14 تشرين الاول بدلاً من الثاني من ذات الشهر".

وأوضحت أن "القرار جاء من أجل فسح المجال أمام الملاكات التربوية المشاركة في مراقبة الانتخابات لإكمال الدورات والتحضيرات الفنية لهذا الاستحقاق الوطني المهم".

وأدناه جدول الامتحانات: