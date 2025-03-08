التربية العراقية تخول مديريات بغداد والمحافظات إعلان عطلة غداً

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم السبت، تخويل المُديرين العموميين للتربية في بغداد والمُحافظات صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة، كريم السيّد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار مما تسبب بغرق بعض المناطق وتضرر عدد من المدارس، وجه وزير التربية بتخويل المُديرين العامين للتربية في بغداد والمُحافظات صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس المتضررة".

وأضاف السيّد، "مع تقييم أوضاع الأبنية المدرسية والطرقات المؤدية إليها بما يضمن سلامة أبناءنا الطلبة، دون التعطيل الشامل".

وأكد المُتحدّث باسم وزارة التربية، "مع استمرار دوام المدارس والمديريات العامة للتربية التي لم تتضرر أو مُمكن الوصول إليها بشكل طبيعيّ".

هذا وتستمر مشاهد غرق الطرقات في المدن العراقية، بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم أمس، ورغم استنفار الجهات المعنية لكوادرها لسحب المياه، إلا أن المياه ما تزال تغطي أغلب الطرق، فضلا عن تعطيل الدوام الرسمي في 5 محافظات.

ورصدت كاميرا شفق نيوز، العديد من الطرقات وهي مليئة بالمياه ولم يتم سحبها، وخاصة في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.

فيما بدأت قبل قليل، موجة أمطار جديدة، وتساقط لحبات البرد (الحالبوب)، في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، حيث تساقط (الحالوب) لأول مرة في صحراء محافظة المثنى.

وعلى إثر موجة الأمطار، أعلنت محافظة واسط عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وأيضا، عطلت محافظة المثنى، الدوام الرسمي للمدارس في المحافظة يوم غد الأحد.

كما أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، احمد سليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد للمدارس فقط في عموم المحافظة".

وأعلن مجلس محافظة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بسبب هطول الأمطار بكميات كبيرة ولفسح المجال أمام الدوائر الخدمية للقيام بواجباتها، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، لكافة الدوائر عدا الأمنية والخدمية".

وإلى جانب هذه المحافظات، أعلن في وقت متأخر، محافظ الانبار علي فرحان، في بيان: "تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد بسبب الامطار".

كما أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تحديثاً لحالة الطقس، قائلاً إن "فرص هطول الأمطار تنتهي هذه الليلة وفجر الأحد في أغلب المدن ويضعف تأثير الحالة الجوية بعدها".

وأضافت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، أن "هناك فرصاً واردة لبعض الأمطار الخفيفة من بقايا المنخفض نهار ومساء الأحد في مدن غرب وشمال شرق البلاد، وبعض مدن الوسط، ومن ضمنها العاصمة بغداد".

وحذرت الهيئة، أن "من هذه الليلة في العاصمة بغداد وصلاح الدين وديالى وواسط وشرق الأنبار، ولغاية خلال الساعات المقبلة لغاية ساعات فجر الأحد، من بؤر الغزارة وصواعق البرق".

وأكدت، أن "باقي المدن أمطارها ما بين خفيفة إلى معتدلة هذه الليلة لغاية الفجر، كما أن بعض مدن غرب وجنوب غرب البلاد وشمالها، لا يشملها الهطول الليلة لوقوعها في جانب تشتت الرياح".