التربية العراقية تحسم مصير امتحانات الطلبة العائدين من إيران

أصدرت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، توجيهات عاجلة بشأن الامتحانات العامة لطلبة المدارس العائدين من إيران، بهدف تأمين انسيابية الامتحانات وتنظيم إجراءاتها بشكل يضمن حقوق الطلبة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطلبة الذين تم فتح صفحة قيد عام لهم ضمن المدارس التابعة للمديريات العامة للتربية يُعدون منقولين إليها رسمياً، وتصدر بطاقاتهم الامتحانية من المديرية المنقولين إليها ويؤدون الامتحانات ضمنها".

وأضاف البيان: "اما الطلبة الذين لم يتم فتح صفحة قيد عام لهم يُعدون من (المستضافين فقط) بالبطاقة الامتحانية حسب رغبتهم استناداً إلى استمارة البصمة والصورة من مراكز الفحص، ويؤدون الامتحانات ضمن المديريات العامة، وتُعد هذه الحالة بمثابة نقل مركز امتحاني من تربية بغداد/ الرصافة الأولى، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين المديريات العامة لإنجاح العملية الامتحانية".