التربية العراقية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تعطيل دوام المدارس خلال أيام الانتخابات التشريعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "إلى الآن لا يوجد قرار رسمي بشأن تعطيل المدارس استعداداً للانتخابات، المؤكّد فقط ان الاربعاء القادم ستقوم الوزارة بتسليم المدارس التي ستكون مراكز انتخابيّة للفترة 5-13 من هذا الشهر".

وأضاف: "أما قرار التعطيل العام لكل المدارس فهو مرهون بما يُقرر ويصدر عن مجلس الوزراء".

من جانبه، قال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ستباشر بعملية استلام المدارس والدخول في حالة الإنذار ابتداءً من يوم السادس من الشهر الجاري ولمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أيام كحد أقصى".

وأضاف أن "الاقتراع الخاص سيجري في 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فيما سيكون الاقتراع العام في 11 من الشهر نفسه"، مشيراً إلى أن "عملية اكتمال الانتخابات ستستغرق 24 ساعة".

وأشار معن، إلى أن "عملية العد والفرز للأصوات ستُجرى داخل مراكز الاقتراع"، مبيناً أن "القوات الأمنية ستبقى في مواقعها ضمن الواجب حتى انتهاء عملية العد والفرز ونقل صناديق الاقتراع، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الأمنية العليا والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الفريق ركن قيس المحمداوي، عدم وجود أي حظر للتجوال أو قطع للطرقات خلال فترة العملية الانتخابية، إلا عند الضرورة، واصفاً العاصمة بغداد بأنها "المدينة التي لا تنام".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.