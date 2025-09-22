التربية العراقية تحدد موعد أداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

حددت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، موعد أداء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية.

وجاء في وثيقة صادرة من المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن يوم الخميس المقبل 25 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، موعداً لأداء امتحانات الدور الثاني/ المراحل غير المنتهية.

وبينت أن الامتحانات حصراً للتلاميذ والطلبة المتغيبين عن درس واحد أو درسين فقط للعام الدراسي 2024-2025.