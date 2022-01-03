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التربية العراقية تحدد موعد امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-03T15:14:43+0000
التربية العراقية تحدد موعد امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول

شفق نيوز / حددت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، موعد بدء امتحانات نصف السنة، ونهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2021-2022.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ستبدأ يوم 15 شباط المقبل".

وأوضحت أن "العطلة الربيعية ومدتها 10 أيام، ستبدأ يوم 25 شباط المقبل، وينطلق الفصل الدراسي الثاني، يوم 5 آذار المقبل".

من جانبه، فند الوكيل الفني لوزارة التربية، ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات، حسين صبري اللامي، الأخبار المتداولة بخصوص موعد امتحانات نصف السنة، ونهاية الكورس الأول، بالقول إن تلك الأنباء "غير صحيحة، وأن موعد الامتحان سيعلن في وقت قريب".

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