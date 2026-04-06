التربية العراقية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات النهائية للمراحل كافة

قررت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، تغيير مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية كافة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن امتحانات السادس الابتدائي ستبدأ يوم 7 آيار/ مايو المقبل، فيما ستبدأ امتحانات الثالث المتوسط يوم 9 آيار/ مايو المقبل، بواقع يوم امتحان ويوم استراحة.

وبينت أن امتحانات الصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية تبدأ يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري، وامتحانات الصفوف غير المنتهية للمرحلة المتوسطة تبدأ يوم 26 نيسان/ أبريل الجاري.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في شهر آذار/ مارس الماضي مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية كافة، حيث حددت يوم 16 آيار/ مايو المقبل موعداً لبدء امتحانات الثالث المتوسط، ويوم 9 آيار/ مايو المقبل موعداً لامتحانات السادس الابتدائي.

وفي وقت سابق اليوم، قررت وزارة التربية العراقية تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هيئة الرأي في وزارة التربية، أقرت خلال جلستها المنعقدة برئاسة وزير التربية أحمد الأسدي، تقليص الموضوعات الدراسية المشمولة في الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية للعام الدراسي 2025-2026".

ويشمل القرار، بحسب البيان، طلبة السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الإعدادي بفروعه العلمي والأدبي، إضافة إلى مدارس المتميزين، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى دعم الطلبة وتحسين أدائهم الدراسي.