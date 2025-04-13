التربية العراقية تحدد معدل الإعفاء الفردي والعام للصفوف غير المنتهية

شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، تعميماً رسمياً إلى المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات (باستثناء إقليم كوردستان)، بشأن تعليمات إعلان نتائج الطلبة المشمولين بالإعفاء العام والفردي للصفوف غير المنتهية.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الطالب يُعفى من أداء الامتحان في مادة واحدة إذا حصل على معدل لا يقل عن 90% في تلك المادة وحدها.

وأضافت الوثيقة، أن الطالب الذي حصل على معدل سنوي عام أكثر من 85%، شرط ان لا تقل الحد الأدنى لأي مادة عن 75%.