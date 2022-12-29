التربية العراقية تحدد ضوابط عمل المعاهد الأهلية وتتوعد المخالفة بالغلق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، عن ضوابط جديدة لعمل المعاهد التعليمية الأهلية، أبرزها تحديد عدد الملاكات التدريسية والاستعانة بالخريجين الجدد.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة الوزارية المُشكلة بأمر مباشر من الجبوري، دعت المديريات العامة للتربية كافة بالشروع الفوري والعاجل بإجراء المسح الميداني على تلك المعاهد غير المجازة والإبلاغ عنها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشددت اللجنة على إقامة دعوى أمام القضاء العراقي وبحسب قانون العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة، فيما أعطيت المعاهد الممنوحة إجازة سابقاً والتي لم يتم تجديد إجازتها مهلة 14 يوماً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بها وبخلافه سيتم غلق المعهد ويُشطب من سجلات الوزارة ولا يمنح إجازة مستقبلاً.

وشددت اللجنة على بيان واقع الملاكات التدريسية العاملة في المعاهد الأهلية، وتدقيق استحصالهم موافقة دوائرهم العاملين فيها، على أن لا يزيد عدد الملاكات التدريسية العاملة في المعاهد عن ثلاثة.

ووجهت اللجنة بأن يكون دوام المعاهد الأهلية لغاية الساعة الخامسة في فصل الشتاء، ويُغلق عند الساعة السادسة في فصل الصيف، على أن تكون أولوية التدريس في المعاهد لخريجي كليات التربية من غير الموظفين على ملاك الوزارة لتوفير فرص عمل للخريجين وفسح المجال أمام العاطلين عن العمل، فضلاً عن الالتزام بمعايير التباعد الجغرافي بين معهد وآخر وبمسافة لا تقل عن 500 متر.

واكدت على وجوب أن يكون ملاك المعاهد الأهلية والتدريسيين بحسب الجنس (للذكور ملاك تدريسي من الذكور، والإناث ملاك تدريسي من الإناث)، على أن يتم مفاتحة الجهات التشريعية بتعديل المادة التي تتعلق بالأجور المستوفاة من طلبة المعاهد والمدارس الأهلية بما يتلاءم مع الظروف المعاشية لأولياء أمور الطلبة وبما لا يثقل كاهل المواطن العراقي.

ونبهت اللجنة أقسام الإشراف التربوي بأهمية تنظيم خطة إشرافية لزيارة ومراقبة المعاهد المجازة ومتابعة المخالفات بشكلٍ دوري لضمان تحقيق الهدف المنشود من افتتاحها، وتوافق المعنى العلمي والتربوي في آن واحد وبما يليق بسمعة العراق.