التربية العراقية تحدد سنوات الرسوب في المدارس الثانوية المسائية (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، تعليمات تخص سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي للعام الدراسي 2022 – 2023.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التعليمات تنص على عدم السماح للطلبة الذين رسبوا سنتين متتاليتين في الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي في المدارس الثانوية النهارية (العامة والمهنية) الدوام لسنة ثالثة في تلك المدارس ويسمح لهم بالدوام في المدارس المسائية وتكون سنة الرسوب فيها سنة واحد فقط".

وأضافت أن "طلبة الصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في المدارس الثانوية المسائية (الراسبين) للعام الدراسي 2021 – 2022، والاعوام السابقة، يحق لهم التقديم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2022 – 2023".