سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية العراقية تحدد الـ20 من شباط موعداً جديداً لبدء الامتحانات

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-01T11:42:06+0000
التربية العراقية تحدد الـ20 من شباط موعداً جديداً لبدء الامتحانات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية عن تحديد يوم السبت الموافق الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لامتحانات الدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الامتحان كان من المقرر إجراءهُ يوم السبت الموافق الـ6 من شهر شباط ، حيث تم تأجيلهُ مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم إلى يوم السبت المصادف الـ20 من الشهر ذاته لعام 2021.

واشار البيان إلى ان "امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للدراسة الثانوية ستبدأ أيضاً يوم السبت المصادف الـ20 من شهر شباط وتستمر لغاية الـ8 من شهر آذار المقبل، على أن يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات أعلاه".

related

اعلان اسماء الطلبة الاول للدراسة المتوسطة في العراق

Date: 2019-07-21 16:20:56
اعلان اسماء الطلبة الاول للدراسة المتوسطة في العراق

التربية العراقية تعلن قرارات جديدة حول العام الدراسي 2019 - 2020

Date: 2020-10-19 09:01:41
التربية العراقية تعلن قرارات جديدة حول العام الدراسي 2019 - 2020

قبل يومين من بداية العام الدراسي الجديد.. التربية تصدر عدة قرارات

Date: 2019-09-29 22:48:25
قبل يومين من بداية العام الدراسي الجديد.. التربية تصدر عدة قرارات

التربية العراقية تبحث استحصال موافقة مجلس الوزراء لاجراء امتحان الدور الثالث

Date: 2019-09-15 21:00:51
التربية العراقية تبحث استحصال موافقة مجلس الوزراء لاجراء امتحان الدور الثالث

قرار جديد من التربية العراقية بشأن عطلة نصف السنة الدراسية

Date: 2020-02-26 15:56:51
قرار جديد من التربية العراقية بشأن عطلة نصف السنة الدراسية

عاجل.. التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط

Date: 2019-07-11 16:55:39
عاجل.. التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط

التربية العراقية تعلن جملة إجراءات لنظام الدوام الدراسي الجديد

Date: 2020-11-25 19:14:17
التربية العراقية تعلن جملة إجراءات لنظام الدوام الدراسي الجديد

التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

Date: 2020-12-17 13:12:50
التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط