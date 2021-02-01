التربية العراقية تحدد الـ20 من شباط موعداً جديداً لبدء الامتحانات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية عن تحديد يوم السبت الموافق الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لامتحانات الدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الامتحان كان من المقرر إجراءهُ يوم السبت الموافق الـ6 من شهر شباط ، حيث تم تأجيلهُ مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم إلى يوم السبت المصادف الـ20 من الشهر ذاته لعام 2021.

واشار البيان إلى ان "امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للدراسة الثانوية ستبدأ أيضاً يوم السبت المصادف الـ20 من شهر شباط وتستمر لغاية الـ8 من شهر آذار المقبل، على أن يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات أعلاه".