التربية العراقية تجيب.. هل سيتم تقليص دوام المدارس في رمضان؟

شفق نيوز/ علّقت وزارة التربية، يوم الأربعاء، بشأن تقليص ساعات الدوام الرسمي في المدارس خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في تعليق مقتضب لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية تلتزم بما تقرره الحكومة بشكل عام، وليس لها قرارات بهذا الصدد حتى الآن"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت‏ وزارة التربية في اقليم كوردستان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تقليص دوام المدارس خلال شهر رمضان، بمدة 5 دقائق عن كل حصة دراسية، إضافة إلى أن دوام المعلمين لن يكون إلزاميا في حال عدم وجود حصة دراسية.

كما وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان، يوم الأربعاء، عن تقليص دوام الموظفين في جميع الدوائر التابعة للوزارة ساعة واحدة خلال شهر رمضان.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت، اليوم الأربعاء، بتقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، (ساعة واحدة)، خلال شهر رمضان.

هذا واعلن ديوان الوقف السني، ووزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان أن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان شهر الصيام لدى المسلمين.