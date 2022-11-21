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التربية العراقية تتوعد بـ"قرارات جديدة" بشأن المعاهد الأهلية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-21T15:53:46+0000
التربية العراقية تتوعد بـ"قرارات جديدة" بشأن المعاهد الأهلية

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، سعيها لإعادة تأهيل وتنظيم المعاهد الأهلية للحفاظ على رصانة التعليم والتخفيف عن كاهل الطلبة وذويهم مادياً، فيما وصفت أغلب هذه المعاهد بأنها انحرفت عن مسارها التي وجدت لأجله.

وقال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز "نتابع بقلق واهتمام كبيرين ملف المعاهد الأهلية التي لاحظنا انحراف أغلبها عن المسار الذي وجدت لأجله للحد الذي باتت تثقل كاهل الطلبة والطلبة بشكل كبير".

وأضاف الجبوري "انطلاقا من واجباتنا والمسؤولية التي انيطت بنا وفق توجهات (حكومة الخدمة الوطنية)، سنصدر في الأيام القليلة القادمة قرارات مهمة وحاسمة مستندة الى دراسات ميدانية خاصة من شأنها إعادة تأهيل وتنظيم هذا الملف لضمان رصانة العملية التعليمية وتخفيف العبء عن كاهل الطلبة وذويهم".

ويشكو عدد من الطلبة وذويهم من ارتفاع أجور معاهد التعليم الأهلية التي باتت تقدم دروساً خصوصية خصوصا في المراحل الدراسية المنتهية، فيما لم يكن هناك تحرك رسمي من وزارة التربية والجهات المعنية لضبط أو تقليل أجور هذه المعاهد التي باتت تثقل كاهل العوائل بشكل عام.

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