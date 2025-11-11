التربية العراقية تتوعد المدارس الأهلية المخالفة لعطلة الأربعاء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء يشمل جميع المؤسسات التربوية (الحكومية والأهلية) دون استثناء، متوعدة المدارس الأهلية المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء لاستكمال إجراءات ما بعد الانتخابات.

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لتسهيل عملية نقل صناديق الاقتراع، أوضح المكتب الاعلامي في وزارة التربية أن العطلة غداً تشمل جميع المؤسسات التربوية (الحكومية والأهلية) دون استثناء".

وتوعدت الوزارة قائلة إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدارس الأهلية المخالفة للتوجيه".

وكان المكتب الإعلامي للسوداني ذكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية كافة، باستثناء المكلفة بالواجبات المستمرة".

وأضاف أن "ذلك جاء من أجل إتاحة الفرصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية لاستكمال متطلبات نقل صناديق الاقتراع، وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي جرى استخدامها كمراكز انتخابية".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفاً وائتلافاً انتخابياً سياسياً في مناطق ومدن العراق كافة.