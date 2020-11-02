التربية العراقية تباشر بخطة العودة الى المدارس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، المباشرة بتنفيذ خطة العودة للمدرسة في ظل جائحة كورونا، معلنة انها تنتظر قرارات خلية الازمة لبدء العام الدراسي الجديد في الـ 15 من الشهر الحالي.

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي في حديث ادلى به لوسائل اعلام حكومية، إن "الخطة تضمنت تعزيز استخدام الوسائل التعليمية الحديثة المساعدة لحث الطلبة والتلاميذ على التعلم في الظروف الاستثنائية"،مشيراً إلى "التنسيق مع منظمة (اليونيسيف) التابعة للأمم المتحدة بهذا الشأن".

وأضاف القيسي، أن "المشروع سيشمل 20 مدرسة ابتدائية ضمن قاطع تربية الكرخ الاولى، ومن المؤمل ان يشمل مدارس اخرى من بقية المديريات"، كاشفا عن "إعداد قاعدة بيانات بالمدارس المشمولة بالخطة لتقديم المعلومات الاحصائية وخطة التوزيع".

وأشار القيسي إلى "رفد المخازن بالمواد التعليمية لتسليمها الى المدارس المشمولة، مفصحا عن ان تربية الكرخ الأولى، هي أول مديرية نفذت مشروع التعليم الالكتروني في ظل الجائحة بنسبة ١٠٠ بالمئة".

وبين أن "المباشرة الفعلية بالدوام تعتمد على القرار النهائي لخلية الازمة ووزارة الصحة لتتم بعدها المباشرة بالدوام في المدارس"، معرباً عن أمله بأن "ترد لوزارته خلال الايام القليلة المقبلة".

ونوه إلى أن "التعليمات والاجراءات الوقائية ستطبق على المدارس الحكومية والاهلية على حد سواء"، موضحاً أن وزارته "اشترطت على المدارس الاهلية التي تتجاوز مساحة بناها التحتية الخمسة الاف متر مربع واعداد طلبتها كثيرة، ان تطبق الشروط الصحية الكافية بتواجد طبيب وطبيبة اي لجنة طبية داخل المدرسة ويتم شمولها بالدوام اسوة بنظيرتها الحكومية".

وقررت اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في حكومة اقليم كوردستان تعليق الدوام الرسمي للمدارس للمراحل كافة، فضلاً عن المعاهد والجامعات لمدة شهر كامل اعتبارا من يوم امس الاحد ولغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل.

وكانت وزارة تربية الاقليم قد بدأت العام الدراسي في العاشر من الشهر الماضي لمراحل الاول والثاني الابتدائي عن طريق التواجد في الصفوف الدراسية وباقي المراحل عن طريق الدراسة الالكترونية.



