التربية العراقية: استكمال العام الدراسي مرتبط بالأوضاع الأمنية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم السبت، أن استكمال العام الدراسي الحالي مرتبط بالأوضاع الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيّد، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً، عقد بناءً على توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب رئيس الوزراء، ضم وزارتي التربية والتعليم العالي بحضور الوزيرين وكالة، ورئيس هيئة المستشارين، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء، والكادر المتقدم للوزارتين من الوكلاء والمديرين العامين.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش تقييم الأوضاع الراهنة للبلاد، ومراجعة الخطط التربوية والتعليمية لاستكمال ما تبقّى من العام الدراسي، ودراسة المعطيات الميدانية المتوفرة لاتخاذ القرارات المناسبة وفق طبيعة كل منطقة وتقدير موقفها الأمني، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات وزارية لمتابعة المتغيرات والمعطيات بشكل مستمر.

وأكد السيّد على أهمية وضع الإجراءات التي تحفظ أرواح الطلبة وهيئات التعليم، وحث إدارات المدارس على ضمان انسيابية الدوام الرسمي في المناطق المستقرة، واتخاذ القرارات المناسبة بحسب المعطيات الأمنية، والاستعداد لتطبيق البدائل التربوية عند الحاجة لاستكمال المناهج الدراسية.

وأوضح المتحدث أن تقييم الموقف والقرارات سيتم وفق التطورات والمعطيات المتواصلة، وبالتنسيق مع المديريات العامة للتربية في المحافظات، بما يحقق سلامة الطلبة والهيئات التعليمية، ويضمن استمرار العملية التربوية في عموم البلاد.

ويوم امس، وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الجامعات الحكومية والأهلية كافة، بضرورة استكمال إجراءات المنصات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعملية التعليمية، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور التوجيه.