وثيقة.. التربية تصحح: امتحان الدور الثالث للراسبين في مرحلة الثالث متوسط "فقط"

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، يوم الاربعاء، السماح للطلبة الراسبين (بدرس او درسين) في الثالث متوسط "فقط" اداء امتحان الدور الثالث، فيما اشارت إلى أن هذا الامتحان "الثالث" هو للمرة الاخيرة ولن يكون في السنوات المقبلة.

وجاء في كتاب رسمي صدر عن الوزارة وموجه الى المديرية العامة للتقويم والامتحانات، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه بناء على ما جاء بتخويل مجلس الوزراء بجلسته السادسة والاربعين لسنة ۲۰۲۱ لهيئة الرأي في وزارة التربية اجراء امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي (۲۰۲۰- ۲۰۲۱) فقد قررت هيئة الرأي بجلستها رقم (۱۰) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۳۰ (أون لاين) السماح لطلبة الصف الثالث متوسط المكملين في الدور الأول التكميلي (بدرس او درسين وطلبة الدور الثاني (الراسبين بدرس او درسين) بإداء

امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي (۲۰۲۰- ۲۰۲۱).

كما قررت هيئة الرأي بالوزارة استيفاء أجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين بإداء الامتحانات البالغة 25 الف دينار عن كل درس على أن تؤول المبالغ المستوفاة الى وزارة التربية بشكل مباشر اسوة بالسنوات السابقة، واشار الكتاب إلى أن هذا العام سيكون آخر عام دراسي يتم فيه اجراء امتحانات الدور الثالث، مشدداً على تبليغ ادارات المدارس والطلبة بذلك.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه الكتاب الرسمي الصادر عن وزارة التربية فضلاً عن جدول امتحانات الثالث المتوسط بدءا من يوم السادس من الشهر الجاري.

وكانت التربية قد أعلنت في كتاب سابق شمول السادس الاعدادي في امتحان الدور الثالث إلا أنها عادت وصححت الكتاب بآخر يؤكد شمول الثالث فقط.