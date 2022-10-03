التربية البرلمانية تتحدث عن "واقع تربوي مزرٍ".. اكتظاظ داخل الصفوف ونقص في المدارس

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التربية النيابية، يوم الاثنين، أن عدد المدارس في العراق غير كافٍ مقارنة بأعداد التلاميذ، وفيما استبعدت إمكانية سد النقص قريباً، كشفت عن تخصيص نحو (5%) من الموازنة العامة لعام 2023 لانتشالها من "الواقع المزري".

وقال نائب رئيس اللجنة، جواد الغزالي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المدارس في العراق غير كافٍ لاستيعاب الطلاب كافة، لذا فان جميع المدارس تعمل بدوام ثنائي وبضعها ثلاثي، فضلا عن تراكم التلاميذ وحشدهم داخل الصفوف حتى وصل في بعضها إلى تواجد 80 طالبا في الشعبة الواحدة، ما يؤثر على قدرة استيعابهم للمواد الدراسية".

وأوضح الغزالي، أن "محافظة النجف بحاجة إلى بناء 250 مدرسة، لا لسد النقص الحاصل فيها، بل لتكون هناك راحة داخل الصفوف المكتظة"، مشيرا إلى أن "إنشاء هذا العدد من المدارس مستحيل في الوقت الحاضر، على الرغم من وجود القرض الصيني الذي سيعمل على إنجاز 41 مدرسة، فضلا عن المدارس الحديدية ومدارس مشروع رقم واحد وغيرها".

وعن المدارس الكرفانية، ذكر النائب الغزالي، أن "تلك المدارس تنتشر في الريف وفي أحياء المدن أيضا، ولجنة التربية النيابية تعمل على تخصيص (4,8%) من موازنة عام (2023) لقطاع التربية، لانتشاله من الواقع المزري، من بينه التسرّب العالي من الدوام".

وأكد الغزالي، أن "موعد بدء العام الدراسي تحدد في يوم الأربعاء 12 تشرين الأول"، مبينا أن "أسباب تأخير بدء العام الجديد فنية نظراً للأوضاع التي عاشتها البلاد مؤخرا، من تأجيل للامتحانات وغيرها".