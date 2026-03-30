التربية الاتحادية توجه الممثليات للالتزام بالعطل التي يقرها إقليم كوردستان للمدارس

شفق نيوز- بغداد

وجّه وزير التربية الاتحادي وكالة، أحمد الأسدي، يوم الاثنين، المدارس العربية في إقليم كوردستان التابعة لممثليات الوزارة، الالتزام بالضوابط المعتمدة في الإقليم، بما في ذلك تعطيل الدوام ومواعيد الاستئناف وفق ما تقرره الجهات المختصة، تماشياً مع متطلبات المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً ضمّ الوكلاء ومديري عموم المناهج والامتحانات والتعليم العام والإشراف التربوي، بحضور مدير مكتب الوزير، لمناقشة أوضاع مدارس ممثليات الوزارة في إقليم كوردستان وإجراءات سير العملية التعليمية وسط المستجدات الحالية.

كما شدد الأسدي بحسب بيان لوزارة التربية ورد لوكالة شفق نيوز، على أهمية الحفاظ على المستوى العلمي للطلبة، واعتماد معالجات تربوية مرنة تضمن استمرارية التعلم، مع متابعة الإدارات المدرسية وتكثيف الجهود لتعويض أي فاقد دراسي، مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تحافظ على سلامة الطلبة وتعزز جودة التعليم.

وكان إقليم كوردستان، قرر مساء أمس الأحد، تحويل الدوام في المدارس والجامعات إلى الإلكتروني وإلغاء الدوام الحضوري، بسبب الأوضاع الراهنة.

ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، تعرضت محافظات ومدن إقليم كوردستان لهجمات بطائرات مسيرة بين وقت وآخر، إلا أن معدل الهجمات في الأسبوعين الأخيرين ارتفع بشكل ملحوظ ليصبح بشكل يومي ولعدة مرات، مما هدد سلامة المدنيين خصوصاً طلبة المدارس والجامعات.

وعلى خلفية هذا التصعيد اضطرت حكومة الإقليم إلى تعطيل الدوام في المدارس والجامعات بالمحافظات الكوردستانية خشية على سلامة التلاميذ والطلبة.