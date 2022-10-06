سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية الاتحادية تقرر عدم احتساب نتيجة امتحان مادة اللغة الكوردية

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-06T20:09:19+0000
التربية الاتحادية تقرر عدم احتساب نتيجة امتحان مادة اللغة الكوردية

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عدم احتساب درجة امتحانات مادة اللغة الكوردية في المدارس المشمولة بتدريسها، حتى وان كان الطالب راسبا فيها.

وجاء في كتاب صادر للوزارة مذيل بإمضاء المدير العام للتقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون بتاريخ اليوم الخميس 6 تشرين الأول الجاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وتم تعميمه الى المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات ماعدا اقليم كوردستان، انه استنادا على موافقة وزير التربية على كتاب للمديرية تقرر عدم اعتبار الطالب راسبا في مادة اللغة الكوردية في المدارس المشمولة بتدريسها اذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها.

من جانبه، اكد مصدر مسؤول في وزارة التربية في حديث لوكالة شفق نيوز، صحة صدور الكتاب. 

وتدرس مادة اللغة الكوردية ضمن مناهج الصفين الرابع والخامس الاعدادي بفرعيه العلمي والادبي بقرار من وزارة التربية الاتحادية بعد سقوط النظام السابق بعدما كان مقتصرا على الصف الرابع الاعدادي فقط.

 

related

اعلان نتائج تربية الديوانية للصف السادس الابتدائي

Date: 2022-06-05 16:25:28
اعلان نتائج تربية الديوانية للصف السادس الابتدائي

التربية العراقية تمنح طلبة السادس الإعدادي الراسبين فرصة جديدة

Date: 2022-01-19 11:07:35
التربية العراقية تمنح طلبة السادس الإعدادي الراسبين فرصة جديدة

وزارة التربية تحذف وتقلص المواد الدراسية للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي

Date: 2020-05-12 13:55:39
وزارة التربية تحذف وتقلص المواد الدراسية للامتحانات التمهيدية لطلبة الخارجي

تخويل التربية لإجراء امتحانات الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط

Date: 2021-11-30 15:46:48
تخويل التربية لإجراء امتحانات الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط

قبل الموعد بساعات.. التربية تعلن تأجيل امتحان الرياضات للصف الثالث

Date: 2022-06-01 23:12:51
قبل الموعد بساعات.. التربية تعلن تأجيل امتحان الرياضات للصف الثالث

التربية تؤجل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين الى إشعار آخر

Date: 2020-02-27 13:42:04
التربية تؤجل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين الى إشعار آخر

التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

Date: 2020-05-06 18:19:02
التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

وزارة التربية تعلن تفاصيل امتحانات السادس الاعدادي

Date: 2020-06-26 15:07:27
وزارة التربية تعلن تفاصيل امتحانات السادس الاعدادي