التربية الاتحادية تقرر عدم احتساب نتيجة امتحان مادة اللغة الكوردية

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عدم احتساب درجة امتحانات مادة اللغة الكوردية في المدارس المشمولة بتدريسها، حتى وان كان الطالب راسبا فيها.

وجاء في كتاب صادر للوزارة مذيل بإمضاء المدير العام للتقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون بتاريخ اليوم الخميس 6 تشرين الأول الجاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وتم تعميمه الى المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات ماعدا اقليم كوردستان، انه استنادا على موافقة وزير التربية على كتاب للمديرية تقرر عدم اعتبار الطالب راسبا في مادة اللغة الكوردية في المدارس المشمولة بتدريسها اذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها.

من جانبه، اكد مصدر مسؤول في وزارة التربية في حديث لوكالة شفق نيوز، صحة صدور الكتاب.

وتدرس مادة اللغة الكوردية ضمن مناهج الصفين الرابع والخامس الاعدادي بفرعيه العلمي والادبي بقرار من وزارة التربية الاتحادية بعد سقوط النظام السابق بعدما كان مقتصرا على الصف الرابع الاعدادي فقط.