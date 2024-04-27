التربية الاتحادية تختتم فعاليات مهرجان "اللغات الأم" في اربيل

شفق نيوز/ اختتمت، اليوم السبت، فعاليات المهرجان الشعري للغات الأم "الكوردية والتركمانية والسريانية" الذي أقيم لأربعة أيام برعاية وزارة التربية العراقية.

وقالت مديرية تربية كركوك في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية نظمت مهرجان اللغات الكوردية والتركمانية والسريانية"، موضحة أن "مراسيم حفل ختام مهرجان اللغات الأم أختتمت بكلمات أكدت دور وزارة التربية بصناعة ثقافة وطنية و خطاب أدبي علمي له تأثير إيجابي بين أجيال المستقبل".

وأشار البيان، إلى "تقديم فعاليات فنية معبرة لفنون الطيف العراقي من الدبكات والاغاني التي أعدها مشرفون فنيون، تلتها توزيع الدروع والشهادات التقديرية للمشاركين".

من جهته قال مدير النشاط المدرسي بتربية كركوك، عباس حمدي بكتاش لوكالة شفق نيوز ، إن "المهرجان أقامته وزارة التربية في مدينة اربيل ولمدة أربعة ايام بمشاركة تربيات كركوك نينوى صلاح الدين"، مبينا أن "هذا المهرجان كان للغات القومية الكوردية والتركمانية والسريانية وهي جزء مهم في تنمية الفعاليات الشعرية والخطابية التي تهتم بها وزارة التربية الاتحادية".