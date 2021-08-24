سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"التدرن" ينهي حياة نزيل عشريني في سجن الحوت جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-24T11:47:47+0000
"التدرن" ينهي حياة نزيل عشريني في سجن الحوت جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن نزيلاً "عشرينياً" توفي داخل سجن الناصرية المركزي في المحافظة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلاً من اهالي محافظة نينوى مواليد 1995 ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي".

وبين المصدر، أن "سبب الوفاة يعود لاصابة النزيل بمرض التدرن"، لافتاً إلى أن "دائرة الطب العدلي اكملت كافة الإجراءات القانونية وسلمته لإدارة السجن، تمهيدا لتسليمه إلى ذويه".

ونشرت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق ، إحصائية "غير رسمية" بإعداد الوفيات في سجن الناصرية المركزي (الحوت) منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.

وأكدت المصادر التي استقصت الوكالة أرقام الوفيات منها؛ وفاة أكثر من 60 نزيلاً منذ مطلع العام الحالي، مشيرة إلى تسجيل أمراض نادرة الحدوث بين النزلاء.

وسجن الناصرية المركزي، المعروف سابقاً باسم "الحوت"، يعد أكبر سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، افتتح في العام 2008، ويضم حالياً نحو 11 الف سجين، 7 الاف شخص منهم محكوم بالاعدام.

 

related

"التدرن" ينهي حياة نزيل أربعيني في سجن الحوت جنوبي العراق

Date: 2021-08-21 15:24:39
"التدرن" ينهي حياة نزيل أربعيني في سجن الحوت جنوبي العراق

احصائية باحكام الإعدام المنفذة في سجن الحوت جنوبي العراق

Date: 2021-08-14 09:29:22
احصائية باحكام الإعدام المنفذة في سجن الحوت جنوبي العراق

منسيون خلف القضبان.. مفوضية حقوقية تكشف خبايا ما يحدث لنزلاء السجون في العراق

Date: 2021-07-03 12:12:06
منسيون خلف القضبان.. مفوضية حقوقية تكشف خبايا ما يحدث لنزلاء السجون في العراق

وفاة رابع سجين في "حوت الناصرية" خلال 24 ساعة

Date: 2021-07-28 11:29:46
وفاة رابع سجين في "حوت الناصرية" خلال 24 ساعة

ذي قار.. التدرن يختطف حياة نزيل في "سجن الحوت" قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه

Date: 2021-03-22 06:02:10
ذي قار.. التدرن يختطف حياة نزيل في "سجن الحوت" قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه

محتجون غاضبون يغلقون مبنى الحكومة المحلية في ذي قار

Date: 2021-06-10 08:14:29
محتجون غاضبون يغلقون مبنى الحكومة المحلية في ذي قار

محافظة جنوبية تعلن عطلة يومين حفاظاً على السلم الأهلي

Date: 2019-11-26 18:55:16
محافظة جنوبية تعلن عطلة يومين حفاظاً على السلم الأهلي

أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

Date: 2020-06-06 11:40:22
أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية