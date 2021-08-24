"التدرن" ينهي حياة نزيل عشريني في سجن الحوت جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن نزيلاً "عشرينياً" توفي داخل سجن الناصرية المركزي في المحافظة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلاً من اهالي محافظة نينوى مواليد 1995 ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي".

وبين المصدر، أن "سبب الوفاة يعود لاصابة النزيل بمرض التدرن"، لافتاً إلى أن "دائرة الطب العدلي اكملت كافة الإجراءات القانونية وسلمته لإدارة السجن، تمهيدا لتسليمه إلى ذويه".

ونشرت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق ، إحصائية "غير رسمية" بإعداد الوفيات في سجن الناصرية المركزي (الحوت) منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.

وأكدت المصادر التي استقصت الوكالة أرقام الوفيات منها؛ وفاة أكثر من 60 نزيلاً منذ مطلع العام الحالي، مشيرة إلى تسجيل أمراض نادرة الحدوث بين النزلاء.

وسجن الناصرية المركزي، المعروف سابقاً باسم "الحوت"، يعد أكبر سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، افتتح في العام 2008، ويضم حالياً نحو 11 الف سجين، 7 الاف شخص منهم محكوم بالاعدام.